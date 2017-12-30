РИАМО - 30 дек. Суд в Москве приговорил бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрия Безделова к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей за хищение 490 миллионов рублей бюджетных средств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Двадцать девятого декабря 2017 года Мещанский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, а также Сергея Козленкова, Сергея Сазонова, Бориса Хайтовича, Евгения Чайки, Николая Анфиногенова, Зураби Катамадзе, Александра Казарцева», - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Суд приговорил Безделова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей и с лишением права занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

Остальные сообщники приговорены к различным срокам лишения свободы от двух до восьми лет, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима, со штрафами от 100 до 750 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2009 году Безделов совместно с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем (скрылся от суда и в настоящее время находится в федеральном розыске) и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым (осужден ранее приговором Таганского районного суда Москвы) решили совершить хищение бюджетных денег, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу РФ.

К совершению преступления фигуранты дела привлекли топ-менеджеров подконтрольных им коммерческих организаций. С сентября 2009 года по май 2013 года сообщниками были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.

Безделов длительное время скрывался от правосудия и только в апреле 2016 года был экстрадирован в Российскую Федерацию из Италии. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждала Генеральная прокуратура РФ.