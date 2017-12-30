РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 3 по 24 января будут выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 3 по 24 января на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Сотрудники ГИБДД выявят нарушения правил перевозки детей. Рейды будут проходить 3 января с 13 до 14 часов, в остальные дни с 07:30 до 08:30 », – говорится в сообщении.

Первый рейд пройдет 3 января по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №8В. Второй рейд состоится 10 января у дома №26 на Заречной улице в Марусине Люберец. 17 января Госавтоинспекция проведет рейд по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом №7Б. Четвертый рейд пройдет 24 января в Дзержинском напротив гимназии №5.