РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей подмосковного Подольска на трезвость во время новогодних праздников для предупреждения дорожных аварий, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей в предстоящие выходные и праздничные дни на территории городского округа Подольск сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», - говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет.