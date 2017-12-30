РИАМО - 30 дек. Перед новогодними праздниками Роспотребнадзор напомнил россиянам, к каким блюдам нужно относиться с осторожностью во время застолья, сообщает Газета.ru.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», - говорится в сообщении.

Также россиянам напомнили, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций.

Для профилактики заболеваний ведомство посоветовало готовить блюда в домашних условиях и не хранить их остатки более суток.

Роспотребнадзор также напомнил, что в магазине нужно обращать внимание на время изготовления продукта и срок его реализации.

«Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырого и готового, тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу», - отмечается в материале.

Следует иметь в виду, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней.