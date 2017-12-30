РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец будут выявлять нетрезвых водителей в ходе рейдов с 6 по 27 января, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 6 по 27 января проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В его рамках они будут проверять водителей на вождение в состоянии опьянения для пресечения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Рейды будут проходить с 22:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

Первый рейд пройдет 6 января по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №9. Второй рейд состоится 13 января у дома №403 на Октябрьском проспекте в Люберцах, у АЗС. 20 января Госавтоинспекция проведет рейд по адресу: Дзержинский, площадь Святого Николая, дом №3. Четвертый рейд пройдет 27 января у строения 2 на Парковой улице в Лыткарине.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления ТС – три года.