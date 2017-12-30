РИАМО - 30 дек. Тело человека обнаружили в квартире в подмосковной Ивантеевке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 29 декабря в 01:50 в квартире на улице Богданова в Ивантеевке обнаружен труп.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ополицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области мужчина 1968 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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