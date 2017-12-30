РИАМО - 30 дек. Большой каток с теплыми раздевалками начал работу в Зеленограде на площади Юности, где минувшим летом провели работы по благоустройству, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Зеленограде открылся большой искусственный каток. Он залит на площади Юности, которую мы благоустроили этим летом. Работают теплые раздевалки, скоро появится пункт проката и заточки коньков, бесплатный Wi-Fi и стойки для зарядки гаджетов», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Столичный градоначальник также поделился с подписчиками фотографиями катка, нарядно украшенного к Новому году.

В новогоднюю ночь на крупных катках в городских парках Москвы будут дежурить спасатели на коньках. Сотрудников МЧС отдыхающие смогут узнать по жилетам синего цвета с оранжевыми полосками. Нести необычное дежурство на ледовых площадках в парке Горького, на ВДНХ и в «Сокольниках» будут 30 спасателей.