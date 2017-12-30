РИАМО - 30 дек. Пожар произошел в квартире дома на улице Крылатские Холмы в Москве, в ходе тушения спасены три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В субботу в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Крылатские Холмы, дом №33, корпус 2.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже произошло загорание в квартире. В ходе тушения пожара были спасены три человека», - говорится в сообщении.

В 14:45 загорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Для ликвидации пожара были высланы пять единиц техники и задействованы 24 человека личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.