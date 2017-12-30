РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В результате пожара в одном из частных домов в поселке Сертякино подмосковного Подольска погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Сообщение о возгорании в одном из частных домов в поселке Сертякино на улице Центральная в пожарную охрану округа поступило 29 декабря в 20:58. Однако из-за мусора, который скапливался годами в доме, пожарные ликвидируют возгорание и в настоящий момент.

«В результате пожара погиб мужчина. Предполагается, что это хозяин загоревшегося дома. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, но пожарные продолжают работу, так как опасаются, что пожар может возобновиться. Это долгий процесс. Предположительно, что работы будут проводиться до завтрашнего дня (31 декабря - ред.)»,- сказал собеседник.

В результате пожара огонь на соседние дома не перешел.