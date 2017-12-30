РИАМО - 30 дек. Верховный суд России в субботу признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению оппозиционера Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, сообщает ТАСС.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что у оппозиционера нет шансов быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости. «Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», - огласил решение судья.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.