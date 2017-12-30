РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Неизвестные вандалы спилили верхнюю часть молодой сосны и бросили ее у реки Пахра в подмосковном Подольске в субботу, сообщил «РИАМО в Подольске» местный житель.

«Сегодня утром (в субботу - ред.) члены совместного добровольческого патруля общественного движения «Дубровчане» и АНО «Наш уездъ» обнаружили у реки Пахра, между поселком Дубровицы и деревней Кутьино, брошенную верхнюю часть молодой сосны. Само дерево, без верхней части, находилось поблизости. Возможно, вандалов кто-то спугнул, из-за чего они бросили спиленную сосну», - сказал собеседник.

Он отметил, что осенью текущего года в поселке Дубровицы неизвестные вандалы выкопали целую аллею, посаженных ранее жителями, елок. Однако найти нарушителей не удалось.