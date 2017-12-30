РИАМО - 30 дек. Человек получил травмы при несанкционированном переходе путей на Рижском направлении Московской железной дороги, происшествие привело к задержке электрички Москва - Волоколамск, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Рижское направление. Задержан поезд 6107 (Москва - Волоколамск) на 11 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

ЦППК обратилась к пассажирам с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.