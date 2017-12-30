РИАМО (ЛОБНЯ) - 30 дек. Сказку «По щучьему велению» покажут в театре «Камерная сцена» подмосковной Лобни со 2 по 8 января, спектакль рассчитан на детей от трех лет, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Второго января актеры театра покажут маленьким зрителям спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» в рамках празднования новогодних елок. Это сказка о том, как рождается бескорыстная любовь в душе человека, когда он сам становится волшебником и воплощает в жизнь мечты своим трудом», - говорится в материале.

Уточняется, посмотреть спектакль можно со 2 по 8 января в 12 и 15 часов. Продолжительность спектакля полтора часа, он рассчитан на детей от трех лет.

По информации Лобненского информагентства, стоимость билета на представление – 700 рублей.