РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В подмосковном Подольске внедорожник Land Rover сбил двух человек на пешеходном переходе 28 декабря, по факту ДТП проводится проверка, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря в районе 18:45 у дома №2а на улице Подольская.

«Внедорожник Land Rover сбил двух пешеходов, мужчину 1974 года рождения и женщину 1948 года рождения, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. По предварительному диагнозу, у мужчины ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника, а женщина получила в результате ДТП перелом челюсти», - сказал сотрудник.

На данный момент по факту произошедшей аварии проводится проверка сотрудниками ГИБДД и выясняются все причины случившегося.