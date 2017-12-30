РИАМО - 30 дек. В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире дома на шоссе Энтузиастов мертвого мужчины с огнестрельными ранениями и женщины с различным телесными повреждениями, которая выжила, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Вечером 29 декабря в квартире одного из жилых домов по шоссе Энтузиастов в Москве было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области жизненно важных органов, а также 33-летняя женщина с различным телесными повреждениями. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), частью 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия)», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, сообщение об убийстве в квартире на шоссе Энтузиастов поступило в полицию 29 декабря в 19:35. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили труп мужчины 1986 года рождения. К моменту приезда полиции он был мертв уже около часа.