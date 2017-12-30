РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска банный комплекс физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 270 мест получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается в группе «Бани Алексеева» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно проекту, в трехэтажном здании ФОКа разместились банные отделения на 270 мест, предприятие общественного питания с обеденным залом на 60 посадочных мест, отделение банно-прачечного обслуживания. Объект возведен в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» на средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Чайка».

«Банный комплекс физкультурно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева» 29 декабря 2017 года получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. А это значит, что в скором времени состоится уже открытие банного комплекса», - говорится в сообщении.

Здание оборудовано в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения. Общая площадь объекта составляет свыше 5,8 тысячи квадратных метров. Проведены все необходимые работы по благоустройству территории, включая обустройство парковочных мест, организацию площадок для отдыха.

Вторая очередь (корпус №2) предусматривает строительство ФОКа с крытым катком и многофункциональным спортивным залом для игровых видов спорта.