РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска деревья украсили иллюминацией, работы провели на Октябрьской площади, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск Подольска подрядной организацией (29 декабря - ред.) завершились работы по устройству иллюминации на деревьях. Также завершаются работы и в сквере Науки», - говорится в сообщении.

Всего в преддверии Нового года в городском округе были установлены и украшены более 50 новогодних елей, а улицы, скверы и парки украшают более 5,2 километра гирлянд и более 30 световых фигур.