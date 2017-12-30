РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 30 дек. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой вручили сладкие подарки многодетной семье, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили многодетную семью Косачевых. Сотрудники полиции вручили детям сладкие подарки, поздравили с наступающим Новым годом и сделали совместное фото на память», - говорится в сообщении.

В ходе визита полицейские рассказали детям и их родителям о правилах безопасности, в том числе в общественных местах и на проезжей части, в период новогодних каникул.