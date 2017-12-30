РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 дек. Житель подмосковного Королева заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель прокурора города Алексей Козлов.

Житель Королева поставил на учет иностранного гражданина, получив за это вознаграждение.

«Гражданин зарегистрировал иностранца, заведомо зная, что места жительства он ему не предоставит. Таким образом, он нарушил требования Федерального закона №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Своими действиями гражданин лишил возможности полицейских осуществлять миграционный контроль», - сказал Козлов.

Уголовное дело было направлено в суд, и 12 декабря был вынесен обвинительный приговор, житель Королева заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.