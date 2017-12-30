РИАМО - 30 дек. Жителей и гостей столицы приглашают посетить центр профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» с 3 по 6 января с 10:00 до 18:00, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В новогодние каникулы с 3 по 6 января 2018 года для москвичей и гостей столицы будет открыт центр профориентации Московского метрополитена, расположенный на станции «Выставочная» Филевской линии», - говорится в сообщении.

Посещение данного музейно-образовательного пространства бесплатное для всех желающих. Здесь можно узнать историю развития московского метро, познакомиться с историческими предметами, собраниями документов и фотографий, рассказывающими о крупнейшем транспортном предприятии, архитектурном шедевре, монументе героического подвига строителей и первопроходцев подземных пространств столицы.

В центре представлена форма сотрудников метро, модели вагонов метро, жетоны, билеты и карты «Тройка», навигационные табло, книги и значки, фотографии, схемы и еще более тысячи различных экспонатов.

Большая часть экспонатов – интерактивная, то есть посетители могут потрогать элементы оборудования метрополитена и даже попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на настоящем тренажере современного поезда метро.

Посетить центр профориентации на станции метро «Выставочная» можно будет в течение четырех праздничных дней с 3 по 6 января 2018 года, он открыт для всех желающих с 10:00 до 18:00. А с 9 января центр профориентации продолжит свою работу в обычном режиме: по будням и выходным с 10:00 до 18:00.