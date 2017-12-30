РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Жители Подольска вместе с детьми смогут посетить праздничные мероприятия, посвященные Новому году, в поселке Сертякино 2 января, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов праздника Виктория Серпуховитина.

«В поселке Сертякино 2 января 2018 года на улице Национальная у дома №9а состоятся праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года. В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки, игры, праздничный салют и многое другое», - сказала Серпуховитина.

В 17:00 состоится праздник для детей, а в 18:00 начнется программа для взрослых.

«Также в программе детский стол. Принять участие смогут все желающие бесплатно», - отметила собеседница.