РИАМО - 30 дек. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей посетить концерт песен Владимира Высоцкого, который состоится в Таганском парке в центре Москвы в новогоднюю ночь.

«Если вы любите творчество Владимира Высоцкого, вам будет интересно. В новогоднюю ночь в Таганском парке пройдет квартирник в память о великом барде. Приходите, можно с детьми: для них будет спектакль и активные игры», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщал, что в рамках празднования Нового года и Рождества в Москве будет организовано более 300 мероприятий. Праздничные площадки готовы принять около 10 миллионов гостей.

Где встретить Новый год 2018 в Москве на открытых площадках >>