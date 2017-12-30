РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Двум сотрудникам пожарно-спасательной части №27 подмосковных Люберец в субботу вручили памятные медали МЧС России «85 лет Гражданской обороне», сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части №27 Андрей Галошин.

«Сегодня двум сотрудникам пожарно-спасательной части №27 - начальнику караула Дмитрию Савельеву и радиотелефонисту Наталье Салей вручили памятные медали МЧС России «85 лет Гражданской обороне». Мы поздравляем наших сотрудников», - сказал Галошин.

Он добавил, что ранее такие медали вручили заместителю пожарно-спасательной части №27 подмосковных Люберец Евгению Германову и начальнику 4-го караула Виталию Глушкову.

4 октября в стране отмечалась 85 годовщина Гражданской обороны России. Награды вручались за многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.