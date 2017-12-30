РИАМО - 30 дек. Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством и подчеркнул важность налаживания конструктивного диалога между двумя странами, сообщает Газета.ru.

«В поздравлении отмечается, что, по убеждению Путина, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», - говорится в сообщении.

По словам Путина, также важно, чтобы принципы равноправия и взаимного уважения стали основой для развития отношений между США и Россией.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», - заявил президент РФ.

Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года >>