РИАМО (ЛОБНЯ) - 30 дек. Жители и гости подмосковной Лобни смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга до 8 января в театре «Камерная сцена», говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга можно в его временной резиденции, театре «Камерная сцена», в Лобне до 8 января. В гостях у Деда Мороза можно узнать, как он готовится к Новому году и как выбирает подарки, а также сфотографироваться», - говорится в материале.

Все гости получат сувенир на память. Встретиться с зимним волшебником можно 30 и 31 декабря – с 17:00 до 20:00 и со 2 по 8 января – с 14:00 до 15:00.

Вход в резиденцию в театре платный, 300 рублей, и возможен только по предварительной записи.

По информации Лобненского информагентства, записаться к Деду Морозу и получить более подробную информацию можно у администратора театра по телефону 8-495-577-16-60.