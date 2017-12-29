РИАМО - 29 дек. ГУП «Мосгортранс» объявил конкурс на поставку электробусов и системы зарядки для них, 300 таких транспортных средств будут поставлены в течение следующего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Как поручал нам мэр Москвы, уже в следующем году в городе появится абсолютно новый вид транспорта – электробусы. Мы, как обещали, объявили в этом году конкурс на поставку 300 экологически чистых автобусов на электрической тяге – будет проведено три аукциона по 100 единиц подвижного состава каждый, со стартовой ценой 10,5 миллиардов каждый», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что производители также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и нести финансовую ответственность за их бесперебойную работу. С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контракт, согласно которому они должны будут обеспечить полную функциональность подвижного состава и зарядных станций.

«Это первый этап проекта развития этого транспорта в Москве. Дальше мы планируем ежегодно приобретать по 300 электробусов в год. Техническим консультантом правительства Москвы по этому проекту будет государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» (Научный автомоторный институт – ред.). Кроме того, по поручению мэра, внесены изменения в госпрограмму – с 2021 года Москва начнет закупать только электробусы», - добавил Ликсутов.

Как отмечается в сообщении, московский электробус будет экологичным, высокомобильным и безопасным видом городского транспорта. Техническое задание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Проезд в электробусе будет комфортным для пассажиров любых категорий, в том числе маломобильных.

Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит порядка 40 километров. Обязательным условием договора на поставку электробусов станет локализация производства подвижного состава на территории Российской Федерации. Интерес к аукционам уже проявляют крупные компании-автопроизводители – группы компаний ГАЗ и КАМАЗ.