РИАМО - 29 дек. Тормозная система и рулевое управление автобуса, наехавшего на остановку в Москве, были исправны, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

В пятницу в районе дома №37 по Сходненской улице произошло дорожно-транспортное происшествие – водитель автобуса не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. В результате аварии погибших нет. По предварительным данным, пострадали три человека.

«Предварительная проверка, проведенная «Мосгортрансом», показала, что тормозная система и рулевое управление в норме», - говорится в сообщении.