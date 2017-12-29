РИАМО – 29 дек. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский лично прибыл в Центризбирком на регистрацию, где ему вручили удостоверение кандидата в президенты и официально уведомили, что теперь он может вести предвыборную кампанию, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты. Политик лично приехал в Центризбирком для регистрации, где зампред ЦИК Николай Булаев вручил ему удостоверение кандидата», - говорится в сообщении.

Политик попросил ЦИК проконтролировать, чтобы у всех претендентов были равные условия и не было незаконной агитации.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.