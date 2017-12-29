РИАМО - 29 дек. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс РФ по ужесточению наказания за преступления, связанные с терроризмом, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Из документа следует, что отныне вербовка террористов будет караться лишением свободы вплоть до пожизненного. Также впервые в УК РФ вводится понятие «пропаганда терроризма». Подобные действия будут караться штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или тюремным заключением сроком от двух до пяти лет», - говорится в сообщении.

Ранее Путин, вручая государственные награды в Кремле, рассказал, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову разбираться с террористами максимально решительно.

Российский лидер отметил, что ликвидировать бандитов, занимающихся террористической деятельностью на территории РФ, нужно на месте.

Путин подчеркнул, что бороться с терроризмом в то же время необходимо только в рамках закона.