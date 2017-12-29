РИАМО - 29 дек. Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Карена Чтчяна и Бахтияра Раджабова, за заказное убийство предпринимателя они осуждены на 17 лет и 16,5 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по части 3 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства), пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Московской области, приговорил Чтчяна к 17 годам лишения свободы, Раджабова – к 16 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать назначенное наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что Чтчян организовал убийство своего знакомого коммерсанта, которому был должен крупную сумму денег. К совершению преступления он привлек Александра Латышева и Николая Васильцова, которые нашли и предоставили огнестрельное оружие и автомобиль. Роль непосредственного исполнителя была отведена Раджабову.

За потерпевшим некоторое время велась слежка. Выбрав подходящий момент, 1 октября 2014 года Раджабов подсел к коммерсанту в автомобиль под предлогом поломки своей машины и попросил подвезти до магазина автозапчастей. Когда они остановились на автозаправочной станции, Раджабов застрелил мужчину. За совершение убийства он получил от Чтчяна 250 тысяч рублей.

Спустя семь месяцев сообщники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и заключены под стражу.

Ранее, Латышев и Васильцов, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное производство, предстали перед Химкинским городским судом.