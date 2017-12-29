РИАМО – 29 дек. Защита бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, обжаловала решение об его аресте, сообщает в пятницу ТАСС.

«Мы подали апелляционную жалобу на арест Аверьянова, дата судебного заседания в Мосгорсуде будет назначена позднее», - сообщил юрист Тимур Батиралиев, представляющий интересы обвиняемого.

В четверг Пресненский суд Москвы арестовал Аверьянова до 27 февраля 2018 года. В жалобе защита просит апелляционную инстанцию признать решение районного суда незаконным, необоснованным и настаивает на том, что Аверьянов вынужден был обороняться.

«Мы указали, что на месте происшествия были обнаружены, кроме четырех гильз от ружья «Сайга», еще 15 гильз от травматического оружия, которое не принадлежало Аверьянову», - отметил юрист.

Утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории на улице Иловайской в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). После этого стрелок сбежал с места преступления. В Москве был объявлен план «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника.

Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик» 18 января. Кроме того, директор предприятия дважды судился с управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве, требуя признать действия сотрудников ведомства по взысканию долгов незаконными.