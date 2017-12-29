РИАМО – 29 дек. Полузащитник Александр Ташаев продлил контракт со столичным клубом «Динамо», по условиям договора, сумма отступных составит 2 миллиона евро, сообщает в пятницу ТАСС.

«Срок, на который подписано соглашение, не указан, однако, по данным ТАСС, контракт с 23-летним футболистом рассчитан на два года, а сумма отступных составит 2 миллиона евро», - говорится в сообщении.

Ташаев является воспитанником «Динамо». Во взрослой команде он дебютировал в декабре 2014 года. Всего на счету Ташаева восемь голов в 73 матчах за «Динамо». В нынешнем сезоне он провел 18 игр, в которых забил четыре гола.