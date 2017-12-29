РИАМО - 29 дек. На Воробьевых горах в столице вечером в пятницу зажгли праздничную новогоднюю подсветку, сообщает «Российская газета».

«Мы включили ее одновременно с праздничной подсветкой по всему городу. Она такая же уникальная, как и на всем Бульварном кольце, где в этом году загорелись 13 тысяч прожекторов и светильников», - сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков.

Ранее светильники общей мощностью 768 киловатт украсили Гоголевский, Никитский, Страстной и Тверской бульвары, а также Новопушкинский сквер, Пушкинскую площадь, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский и Яузский бульвары.