РИАМО - 29 дек. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что российско-американские отношения можно назвать главным разочарованием года, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Вполне можно», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении России, не может не вызывать сожаление.

Как отмечается в сообщении, пресс-секретаря президента спросили о том, какими по оценке Кремля являются главные достижения и главные разочарования уходящего года. Песков затруднился сразу ответить на этот вопрос, отметив, что сложно выделить одно главное достижение и главную неудачу.

В качестве одного из разочарований Песков также упомянул о расследовании США по так называемому «российскому досье», связанному с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это вызывает в Москве недоумение и наносит ущерб двусторонним отношениям.

«Мы неоднократно излагали свое мнение по поводу антироссийской истерии, которая раздувается, разжигается и поддерживается в США», - отметил Песков.

Россия хотела бы установления добрых и взаимовыгодных отношений с европейскими странами и США, добавил пресс-секретарь президента РФ.