РИАМО – 29 дек. Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений, в 17:00 пятницы на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали 3,6 градуса тепла, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Повторен температурный максимум 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах - плюс 3,6 градуса», - сообщил агентству источник в столичном метеобюро.

В пятницу прежний абсолютный максимум дня был превзойден, окончательное максимальное значение температуры станет известно около 22:00.

В нынешнем декабре уже был установлен один абсолютный температурный рекорд дня: 17 декабря воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума, установленного в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столице температура будет держаться около 0 - плюс 2 градусов, в воскресенье днем в Москве будет 1-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь - 0 - минус 2 градуса.