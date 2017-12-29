РИАМО – 29 дек. У водителя автобуса, съехавшего в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» в столице, диагностировали острую сердечную недостаточность, состояние мужчины оценивается как средней тяжести, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«У водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, диагностирована острая сердечная недостаточность», - говорится в сообщении.

Водитель остается в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести.

«Его состояние делает проведение следственных действий невозможным», - отметил источник агентства.

Ранее стало известно, что у мужчины диагностировали гипертонический криз и черепно-мозговую травму.

На Кутузовском проспекте в столице в 14:46 25 декабря автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Жертвами ДТП стали четыре человека, около 10 человек получили травмы, возбуждено уголовное дело.