РИАМО - 29 дек. В поселке Новый Городок в Одинцовском районе Подмосковья по программе «Чистая вода» открыли новую станцию водоочистки, в текущем году в регионе ввели в эксплуатацию 140 водозаборных узлов, план перевыполнен на 40%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Одинцовском муниципальном районе в сельском поселении Никольское, в поселке Новый Городок (бывший военный городок Кубинка-7) введена в эксплуатацию новая станция водоочистки. Производительность данной станция водоподготовки составляет более 3 тысячи кубических метров в сутки, она обеспечит чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения более 6,5 тысяч жителей», - говорится в сообщении.

Ранее в Одинцовском районе с начала года уже ввели восемь водозаборных узлов. Они расположены в Больших Вяземах, Захаровском, Лесном Городке, три в Голицине и две в Жавороновском. Суммарно их производительность 8,8 тысячи кубических метров в сутки обеспечивает качественной питьевой водой более 33 тысяч жителей.

«В этом году мы ввели в эксплуатацию 140 водозаборных узлов, таким образом в этом году мы перевыполнили запланированный объем работ в этом году на 40%. Всего в сумме введенные объекты обеспечивают чистой питьевой водой более 220 тысяч наших жителей», - сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В Подмосковье в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», программы «Чистая вода» уже более 2 миллионов жителей получили доступ к качественной питьевой воде, а к концу 2017 года процент обеспеченности чистой водой составит 93,3%. Общая стоимость введенных в 2017 году объектов водоподготовки составит более 1,96 миллиарда рублей.