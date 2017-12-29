РИАМО - 29 дек. Пятерых человек спасли при тушении пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В 18:04 пятницы в дежурную часть поступило сообщение о пожаре по адресу: Академика Комарова, 20А. Прибывшие подразделения подтвердили, что происходит горение на балконе четвертого этажа жилого дома.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены пять человек. Также были перемещены 15 человек в безопасную зону. В 18:32 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники.