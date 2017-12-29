РИАМО - 29 дек. Бетонные блоки возле подземных переходов в столице устанавливаются в целях обеспечения безопасности во время праздников, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Это плановая установка блоков в целях обеспечения безопасности в соответствии с планом, утвержденным заранее. Это мера, которую мы принимаем с точки зрения безопасности в новогодние праздники в местах массового скопления людей», - сказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Он добавил, что эта мера применяется не впервые. В прошлом году во время массовых мероприятий также устанавливались бетонные блоки, некоторые из них потом демонтировали, а часть оставили.

Черников отметил, что то, будут блоки временными или постоянными, зависит от количества людей, которые появляются в тех или иных местах, от активности движения транспорта. Он уточнил, что установка таких заграждений является обычной работой.

По словам Черникова, блоки установили более чем в 800 местах города.

Ранее пользователи соцсетей рассказали об установке заграждений в виде бетонных блоков в Москве перед лестницами подземных пешеходных переходов. Они предположили, что это происходит в связи со съездом автобуса «Мострансавто» 25 декабря в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». Тогда во время ДТП погибли четыре человека, около десяти получили травмы.