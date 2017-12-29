РИАМО - 29 дек. Остановку общественного транспорта восстановили на месте аварии с автобусом на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

В пятницу в районе дома №37 по Сходненской улице произошло дорожно-транспортное происшествие – водитель автобуса не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. В результате аварии погибших нет. По предварительным данным, пострадали три человека.

«Остановка на Сходненской улице восстановлена. Новый павильон размещен в кратчайшие сроки», - сказал собеседник агентства.

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