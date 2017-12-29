РИАМО - 29 дек. Глава МЧС России Владимир Пучков посетил пожарную часть в Одинцовском районе Подмосковья и вручил спасателям награды, он также отметил улучшение многих показателей в работе служб региона, связанных с уменьшением количества чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков 29 декабря посетил пожарно-спасательную часть №15, расположенную на территории Одинцовского района. Министр вручил сотрудникам ПСЧ ведомственные награды и проверил боеготовность подразделения», — говорится в сообщении.

По итогам визита Пучков отметил, что в 2017 году пожарно-спасательным подразделениям Подмосковья благодаря совместной работе с правительством Московской области удалось значительно улучшить многие ключевые показатели в работе, связанные с сокращением количества различных ЧС, сохранением жизни и здоровья людей.

«Сейчас в период новогодних праздников все органы управления и пожарно-спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности. Я проверил укомплектованность и подготовку личного состава – в норматив уложились, 56 секунд – и боевое подразделение готово убыть на пожар, на ЧС и другие бедствия. В целом пожарно-спасательный гарнизон Московской области встречает новый 2018 год с высокими показателями», — прокомментировал Пучков.

Он добавил, что была значительно повышена эффективность работы всей системы антикризисного управления под эгидой Центра управления кризисных ситуаций Московской области и соответствующих служб в муниципальных образованиях. Новая техника, экипировка и оснащение поставлены в боевые подразделения и Федеральной противопожарной службы, и соответствующих служб Московской области.

Глава МЧС также отметил позитивные показатели в области борьбы с техногенным и природными пожарами в прошедшем году.

«При дорожно-транспортных происшествиях благодаря эффективной системе реагирования и повышения качества безопасности дорожного движения также уменьшено количество жертв. Дополнительно 141 спасенная жизнь. Еще один важный показатель – занимаясь профилактикой защиты жизни и здоровья людей на водных объектах, мы увеличили количество мест отдыха людей на территории Московской области, которые прикрыты спасателями и профессионально оборудованы, где люди комфортно и удобно отдыхают. Благодаря этому было снижено количество несчастных случаев на водоемах», — уточнил Пучков.

Он добавил, что все это сделано благодаря взаимодействию МЧС России, комиссии по ЧС Московской области и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.