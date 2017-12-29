РИАМО - 29 дек. Власти Москвы объявили конкурс на проектирование домов, которые предстоит построить в рамках программы реновации столичного жилищного фонда, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы нашли стартовые площадки в каждом районе. У нас 236 площадок с потенциалом строительства 3,5 миллиона квадратных метров. Сегодня мы объявляем конкурс на проектирование первых домов по реновации», - сказал Хуснуллин в прямом эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, еще 136 площадок находятся в разработке. Уже утверждены стандарты отделки, их можно посмотреть в шоу-руме на ВДНХ.

«За счет резервов, которые были у города, мы 1 миллион квадратных метров проектируем и строим. Мы перепроектируем дома, меняем отделку, меняем уровень благоустройства. До конца года 12 первых домов будет введено в эксплуатацию по стандартам реновации», - заявил глава департамента.

Он также добавил, что во втором квартале следующего года будет введено еще 15 домов.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа текущего года. Первоначально в нее вошли 5144 дома. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас общее количество объектов, подлежащих реновации, составляет 5171 дом.