РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. В подмосковном Подольске жители жалуются на увеличение времени посадки пассажиров и отклонения от графика движения автобусов из-за сокращения кондукторов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались на долгую посадку и задержку автобусов на маршрутах №№520, 406 автоколонны №1788 – филиал ГУП МО «Мострансавто». По их словам, на маршрутах перестали работать кондукторы, проезд оплачивают за наличные и по социальным картам только через терминал у водителя при входе в переднюю дверь. Посадка занимает слишком много времени и автобус нарушает график движения. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрели обращение по вопросу транспортного обслуживания пассажиров.

«В 2017 году на маршрутах Московской области, в частности, обслуживаемых автоколонной №1788, организовано внедрение стационарного оборудования системы обеспечения безналичной оплаты проезда (СОБОП), что подразумевает в будущем работу без кондукторов на маршрутах. Руководством автоколонны №1788 с водительским составом проведен дополнительный инструктаж о необходимости соблюдения расписания движения по маршруту и об использовании системы СОБОП», – говорится в сообщении.

Совмещение водителем функции кондуктора не противоречит правилам, утвержденным постановлением правительства РФ и должностной инструкции водителя.

Согласно инструкции водителя по эксплуатации системного оборудования СОБОП, посадку пассажиров необходимо производить только через переднюю дверь. Пассажиры обязаны предъявить при входе проездной документ у терминала оплаты на передней двери либо купить билет за наличные средства.