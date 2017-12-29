РИАМО - 29 дек. Два дома в жилых комплексах «Опалиха О3» (Красногорск) и «Видный город» (Ленинский район) успешно прошли комиссию и получили заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Urban Group.

«Необходимые ЗОС получили дом №6 в «Опалихе О3» и дом №9 в «Видном городе». Уже в ближайшее время компания получит разрешение на ввод зданий в эксплуатацию и сможет начать выдачу ключей покупателям», - говорится в сообщении.

Жилой комплекс «Опалиха О3» расположен в городском округе Красногорск, в 8,5 километрах от МКАД. Он состоит из 16 среднеэтажных домов от четырех до восьми этажей. В «Опалихе О3» разработано более 40 планировочных решений, в числе которых эколофты, двухуровневые квартиры, квартиры с террасами. ЖК стоит в шаговой доступности от железнодорожной станции и имеет собственный выезд на Новую Ригу, что позволяет доехать до МКАД за 15 минут. В жилом комплексе уже возводится детский сад на 350 мест и школа на 875 мест.

Жилой комплекс «Видный город» находится 6 километрах от Москвы по Варшавскому шоссе. Он состоит из 17 домов высотой от четырех до восьми этажей. «Видный город» - первый на юге Подмосковья жилой комплекс в формате «Города для жизни», который сочетает в себе доступную стоимость, инфраструктуру бизнес-класса, дворы без машин и авторскую архитектуру премиум-сегмента.

«Получение сразу двух ЗОС – настоящий предновогодний подарок для наших покупателей, ведь это значит, что уже в ближайшее время более 700 семей смогут переехать в собственные квартиры в ЖК «Опалиха О3» и оценить комфорт, красоту и чистоту воздуха», - отметила директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.