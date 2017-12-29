РИАМО - 29 дек. Оплата коммунальных расходов в «один клик» через Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ) – очередной шаг к повышению качества услуг жителям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Правительство Московской области и компания «Ростелеком» внедряют ЕИАС ЖКХ. Сервис собирает актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном удобном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы», - говорится в сообщении.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, получение доступа к информации и возможности оплаты за коммунальные услуги с использованием этого интернет сервиса – комфортный и современный подход к решению задачи по совершенствованию качества услуг ЖКХ, предоставляемых собственникам жилья Подмосковья.

«На портале с удобным интерфейсом жители могут не только получать актуальные сведения о техническом и финансовом состоянии своих многоквартирных домов, но и провести оплату за потребленные ЖКУ, что значительно экономит им затраты и время. Кроме этого, благодаря сервису ЕИАС ЖКХ, есть техническая возможность совершенствовать процесс оперативного управления всей отраслью ЖКХ Подмосковья», - отметил он.

Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Варев подчеркнул, что на портале собственники жилья могут не только ознакомиться с полной и достоверной информацией о своих домах, что повышает прозрачность работы жилищно-коммунальной сферы, но и провести оплату.

«Важно отметить, что сервис реализован совместно с управляющими компаниями и основным расчетным центром Московской области (МосОблЕИРЦ). Поэтому при оплате деньги попадают непосредственно на счет компании, минуя посредников. Кроме того, мы уже тестируем новые опции, − к сайту подключены организации, отвечающие за проведение капитального ремонта в регионе и возможность видеонаблюдения за ходом работ», - сказал он.

В ближайшее время разработчики планируют внедрить в ЕИАС сервисы для предприятий сферы ЖКХ: мониторинг и управление инфраструктурой, управление работами, автоматизированный сбор данных с домовых и квартирных приборов учета. Полная реализация и ввод в эксплуатацию всех сегментов проекта запланирована на 2018 год.