РИАМО - 29 дек. Задачи по повышению заработной платы, поставленные в майских указах президента Владимира Путина в 2012 году в сфере культуры и искусства, выполнены министерством культуры Подмосковья в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры региона.

«С 1 сентября 2017 года в соответствии с распоряжением губернатора Московской области заработная плата работникам государственных и муниципальных учреждений культуры повышена на 5% и составляет в среднем 39 тысяч рублей. Таким образом, за 2017 год майский указ президента РФ в части установленного целевого показателя по заработной плате работникам учреждений культуры выполнен», - сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Согласно указу, в целях выявления и поддержки юных талантов стояла задача увеличить до 8% к 2018 году количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. По словам Косаревой, в 2017 году в Московской области этот показатель составил 16%.

Как уточнила министр культуры, количество выставочных проектов в Подмосковье с 2012 по 2017 год увеличилось на 182% (в 2012-м году – 34, в 2017-м – 62 выставочных проекта). В 2018 году их станет 68, что составит 200%.

Одна из важных задач, поставленных президентом в майском указе, – выполнение мер, направленных на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В Московской области количество проектов, представляемых негосударственными коммерческими организациями (НКО), увеличивается ежегодно.

«Так, в 2014 году участниками конкурса на предоставление субсидий НКО на реализацию проектов в сфере культуры на территории Подмосковья были 13 НКО. В 2017 году участниками конкурса стали 34 НКО. 20 из них стали победителями и получили поддержку на общую сумму 10 миллионов рублей», - заключила Косарева.