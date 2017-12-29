РИАМО - 29 дек. Масштабные работы по восстановлению столичной ВДНХ получили высокую оценку от экспертов ЮНЕСКО, в 2017 году на выставке реконструировали семь исторических павильонов и заменили 130 километров инженерных коммуникаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО высоко оценили качество работ по восстановлению ВДНХ и выразили уверенность, что после реставрации выставка станет настоящей точкой притяжения для иностранных туристов», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Реставрация исторических павильонов и других зданий, а также замена инженерных коммуникаций были ключевыми направлениями в работе по реконструкции ВДНХ. Столь масштабных восстановительных работ на территории главной выставки страны не проводилось с 1954 года.

«Город вместе с инвесторами сейчас реализует действительно амбициозный, беспрецедентный проект по восстановлению объекта, значимого для всей страны. Мы бережно, очень внимательно, под патронатом авторитетных специалистов возрождаем историческое наследие и развиваем ранее угасавшие территории ВДНХ, чтобы они вновь стали привлекательными для гостей», — отметила Сергунина.

Программа благоустройства ВДНХ на 2017–2018 годы охватывает территорию площадью более 200 гектаров, что сопоставимо с размером другой знаковой части Москвы — района Арбат. Общая площадь ремонтно-реставрационных работ превышает 210 тысяч квадратных метров.

Как добавляется в сообщении, новый этап восстановления ВДНХ стартовал весной 2017 года. За это время строители обновили 130 километров изношенных коммуникаций, полностью выполнив запланированный объем работ по замене инженерной инфраструктуры.

Также восстановлены и открыты для посетителей семь исторических павильонов. В павильоне №16 «Гидрометеорология» сейчас работает информационный центр ВДНХ и проходит выставочный проект «Взлет». В павильоне № 52 (бывшие «Строительные материалы») разместился Международный центр балета. Реконструированный павильон № 36 (до 1980-х — «Водное хозяйство») стал новым домом для Музея кино», — указывается в материале.

В строении №516 «Книги» открылось многофункциональное пространство с читальным залом и лекторием. В павильоне №28 «Пчеловодство» расположился одноименный музей. Здание №27 «Физкультура и спорт» теперь приспособлено под круглогодичные занятия спортом. Совсем недавно после реставрации открылся Дом культуры (павильон №84), сохранивший историческое назначение. Кроме того, в этом году завершилась реставрация знакового объекта ВДНХ — арки северного входа (перед павильоном №75).

Реставрация павильонов и благоустройство территории ВДНХ продолжатся в следующем году. Уже весной для посетителей откроются новые общественные пространства.