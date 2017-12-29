РИАМО - 29 дек. В пятницу в Пушкинском районе Подмосковья ввели в эксплуатацию модернизированный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода» водозаборный узел (ВЗУ), всего в 2017 году в муниципалитете работы провели на семи ВЗУ, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В Пушкинском муниципальном районе в 2017 году в рамках реализации государственной программы «Чистая вода» завершены работы по ремонту и установке станций водоподготовки на семи водозаборных узлах общей производительностью 10,29 тысячи кубических метров в сутки. Реализация данных мероприятий позволила обеспечить более 10,5 тысяч жителей чистой и качественной питьевой водой. Всего на модернизацию системы водоснабжения в Пушкинском муниципальном районе в 2017 году выделено 122,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В пятницу в Пушкинском районе ввели в эксплуатацию модернизированный водозаборный узел, расположенный в поселке Лесные Поляны.

«Произведенные работы по ремонту и установке станции водоподготовки позволят обеспечить более 5 тысяч жителей поселка Лесные Поляны качественной питьевой водой. Производительность ВЗУ составляет 3 тысячи кубических метров в сутки, помимо жилого фонда, чистой питьевой водой будут обеспечены социальные объекты, включая здание амбулатории, детский сад и детское образовательное учреждение», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

В Подмосковье в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» уже несколько лет ведется активная работа по строительству и модернизации водозаборных узлов для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. В ходе модернизации водозаборных узлов производится замена оборудования на современное, благодаря этому повышается его производительность, а также значительно улучшается качество поставляемой воды.

С начала реализации программы «Чистая вода» уже более 2 миллионов жителей Подмосковья получили доступ к качественной питьевой воде, а к концу 2017 года процент обеспеченности чистой водой составит 93,3%.

«В этом году введено в эксплуатацию 140 ВЗУ, перевыполнение плана составляет 40%. Общая стоимость введенных в 2017 году объектов водоподготовки составит более 1,96 миллиарда рублей. В 2018 году мы планируем выйти на целевой показатель 94% обеспеченности жителей чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, то есть у нас останется не более 500 тысяч населения, которые живут в небольших поселениях, не оборудованных системой централизованного водоснабжения», — отметил Хромушин.

Он добавил, что там придется делать локальные системы очистки, иначе тариф на водоснабжение будет для жителей слишком высоким.