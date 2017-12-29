РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Заместителю пожарно-спасательной части №27 подмосковных Люберец Евгению Германову в пятницу вручили нагрудный знак «Лучший работник пожарной охраны», сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части №27 Андрей Галошин.

В пятницу в правительстве Московской области прошло мероприятие, на котором сотрудники МЧС, службы-112 и «Мособлпожспаса» подвели итоги работы за 2017 год и наметили пути развития на 2018 год. Также наградили лучших сотрудников по итогам работы уходящего года.

«Сегодня (29 декабря – ред.) мой заместитель, старший лейтенант Евгений Германов получил высокую награду – знак «Лучший работник пожарной охраны». Мы гордимся этим», – сказал Галошин.

Он подчеркнул, что Германов в пожарной части работает 2,5 года, но за это время проявил себя как ответственный сотрудник, хороший специалист и человек, неравнодушный к своему делу.

Нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны» награждаются лица среднего и старшего начальствующего состава федеральной противопожарной службы, государственные гражданские служащие, замещающие ведущие, главные и высшие должности гражданской службы, имеющие стаж службы в системе МЧС России (в том числе в службах, органах, учреждениях и организациях, переданных в ведение МЧС России) не менее пяти лет, другие граждане.