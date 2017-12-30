РИАМО - 30 дек. Движение транспорта перекроют из-за фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице, а также ряде прилегающих улиц в центре Москвы с 30 декабря по 3 января, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«С 00:01 30 декабря до 15:00 3 января перекроют улицы Тверскую, Моховую и Охотный Ряд. Это связано с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество», - говорится в сообщении.

На Тверской улице движение транспорта будет закрыто на участке между станциями метро «Маяковская» и «Охотный Ряд», на Моховой — от улицы Воздвиженки до Тверской улицы, а улицу Охотный Ряд перекроют полностью.

Также в эти дни будут перекрыты: участок улицы Большой Никитской от улицы Моховой до Романова переулка; участок Никитского переулка от улицы Тверской до дома 4, строения 1; участок Газетного переулка от улицы Тверской до дома 6; участок Брюсова переулка от улицы Тверской до дома 12; участок Леонтьевского переулка от улицы Тверской до Большого Гнездниковского переулка; участок Малого Гнездниковского переулка от улицы Тверской до Большого Гнездниковского переулка; участок Большого Гнездниковского переулка (70 метров от Тверской улицы); Тверской Бульвар по направлению от Большой Никитой улицы до улицы Тверской.

Кроме того, для движение закроют: участок Тверского бульвара от Тверской улицы до Сытинского переулка; участок Сытинского переулка от Тверского бульвара до Большой Бронной улицы; участок Малого Палашевского переулка от улицы Тверской до дома 6; участок Мамоновского переулка (70 метров от Тверской улицы); участок Благовещенского переулка (70 метров от Тверской улицы); участок Старопименовского переулка от Тверской улицы до дома 8; участок Дегтярного переулка от улицы Тверской до Воротниковского переулка; участок улицы Малая Дмитровка от Дегтярного переулка до Страстного бульвара; участок Страстного бульвара от улицы Тверской до Большой Дмитровки.

С 06:00 31 декабря до 15:00 3 января будут перекрыты: улица Петровка от Дмитровского переулка до улицы Охотный Ряд; улица Петровские линии; Рахмановский переулок; улица Неглинная в направлении от Петровского бульвара до Рахмановского переулка; Крапивинский переулок; Малый Черкасский переулок; улица Ильинка; улица Варварка; улица Москворецкая; Большой Москворецкий мост.

«Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки, на которых ежедневно будут проходить представления, спектакли, концерты и мастер-классы. В новогоднюю ночь праздничная программа фестиваля продлится до 03:00. В центре города откроется 21 площадка, а всего в Москве их будет более 70.